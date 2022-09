Jardinage : les conseils à suivre pour bien semer ses graines

Quand notre parcelle est préparée, on va utiliser nos mains pour faires des sillons, c'est-à-dire des tranchées sur notre sol, de deux centimètres de profondeur, pas plus. Une fois cette tranchée réalisée sur autant de mètres que l'on souhaite, on va pouvoir humidifier nos tranchées pour pouvoir mettre nos graines. Il faut bien humidifier les sillons, pour éviter que les graines bougent de gauche à droite quand on va refermer ces tranchées.

On va alors déposer nos graines en respectant l'espacement. La distance à respecter est souvent marquée à l'arrière des sachets de graines. On referme alors nos sillons avec la terre placée sur le côté ou en ajoutant du terreau. Ensuite, on tapote avec notre main pour que la terre soit au contact des graines.

On peut alors arroser, mais il s'agit de faire attention à y aller doucement, sinon les graines risquent de s'enfoncer. Si les graines s'enfoncent trop, elles vont pourrir. On peut faire ça pour les épinards, mais aussi les radis ou les laitues d'hiver.

