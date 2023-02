Jardinage : 4 astuces pour réussir votre potager

J’ai reçu beaucoup, beaucoup de questions sur mon compte Instagram sur ce début d’année. Pour la plupart, vous ne voulez pas louper les étapes pour réussir votre potager cette année. Je vais donc profiter de cette chronique pour répondre à vos questions !

Marie : Bonjour Pierre, tu nous as parlé d’une technique de germination pour la patate douce mais une autre technique existe en coupant des morceaux pour les faire germer, peux-tu m’en dire plus ?

Il y a effectivement deux méthodes pour réaliser ses plants de patates douces, la première qui consiste à prendre une patate douce et à mettre la partie basse dans l’eau à l’aide de cure-dents. La partie basse se reconnaît grâce à sa forme pointue ! On n’oublie pas ensuite de garder le niveau de l’eau et de la placer dans une pièce lumineuse et aérée.

Mais, ce n’est pas toujours facile de trouver le sens d’une patate douce et si on la prend dans le mauvais sens, on risque de la gaspiller ! Une autre technique consiste donc à découper des morceaux de patate douce d’environ 5 cm avec de la chair et de la peau, vous placez vos morceaux avec la partie chair au contact du terreau. Vous gardez le terreau toujours humide puis vous placez votre barquette dans une pièce aérée, lumineuse et chauffée, au minimum 20°C !

Christophe : Existe t’il des variétés plus résistantes pour la culture de la pomme de terre ?

C’est une très bonne question ! Alors, il paraît que la Charlotte et la Désirée sont plus résistantes aux attaques de mildiou. Je dis bien, il paraît car je n’ai jamais eu de problème avec le mildiou sur mes pommes de terre. Pour ça, pensez à bien espacer vos tubercules au moment de la plantation, entre 30 et 40 cm entre chaque pomme de terre et 70 cm entre les rangs afin d’avoir une circulation de l’air plus importante. On évite d'arroser le feuillage au maximum et pour finir, on éloigne les tomates de nos pommes de terre.

Camille : Peux-tu nous dire les semis que nous allons faire en Février pour commander mes graines ?

Ahah, je vois que je ne suis pas le seul à m’impatienter et à vouloir m’organiser, c’est bien ! En Février, c’est la période idéale pour semer au chaud les poivrons, les piments, les aubergines, des laitues et ce sera tout ! On attendra le mois de Mars pour semer au chaud les tomates, les blettes ou encore les choux. Par contre, en Mars, on pourra semer en pleine terre les fèves, les petits pois, les mangetouts, les épinards, les radis et on pourra même planter de l’ail rose et des bulbilles d’oignon.

Stéphanie : Grâce à tes conseils, j’ai réussi à faire germer mon noyau d’avocat, mais que dois-je faire maintenant ?

Stéphanie, alors c’est comme vous voulez, soit vous mettez la racine dans l’eau et le pépin à la surface soit vous mettez votre pépin en terre. Si vous voulez le mettre en terre, je vous conseille d’utiliser un substrat bien drainant. Placez votre pépin à la surface du terreau en attendant que la tige apparaisse. Dès que la tige de votre avocatier apparaît, vous pouvez rajouter du terreau au-dessus afin de recouvrir votre pépin. Au début, le terreau doit toujours être humide, placez si vous pouvez votre plante dans une pièce humide, lumineuse et aérée sinon les feuilles risquent de brunir.

