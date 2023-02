Jardinage : comment réussir ses semis ?

La saison des semis reprend, nous avons vu ensemble la semaine dernière comment réaliser ses semis d’aubergine, mais aussi ses semis de poivron. Aujourd’hui, je vous partage toutes mes petites astuces pour vous permettre de réussir vos semis.

Mon premier conseil, c’est la qualité de vos graines ! Je ne dis pas qu’il faut acheter telle ou telle marque mais plutôt que si votre sachet de graines est ouvert depuis plus d’un an et que vous l’avez mal stocké, le taux de germination risque de chuter. Donc pensez à bien stocker vos sachets de graines ! Pensez aussi à regarder la date de péremption si je peux dire. Si vous dépassez cette date, le taux de germination va aussi chuter.

Ensuite, il faut utiliser un substrat, un terreau très léger pour que les racines puissent se développer plus facilement. Soit vous utilisez un terreau semis et repiquage ou semis et bouturage qu’on trouve dans toutes les jardineries. Il est malheureusement souvent plus cher qu’un autre sac de terreau. Soit vous faites votre propre substrat. Par exemple, vous prenez une dose de terre dans votre jardin que vous allez tamiser dans une brouette, une dose de compost identique à la dose de terre que vous allez aussi tamiser. Puis ajouter quelques poignées de sable. Et voilà, vous avez un substrat fait maison pour vos semis.

Ensuite, il faut bien prendre connaissance de la température de germination des graines, des graines de poivron ou d’aubergine demandent une température bien plus importante qu’une graine de chou. Une graine d’aubergine demande par exemple une température autour des 22°C pour germer alors qu’une graine de chou a besoin d’une température de 12°C pour germer !

On n’enfonce pas trop nos graines ! Alors oui, c’est pareil, si vous enfoncez vos graines un peu trop, elle risque de ne jamais germer. Donc placez vos graines au-dessus de votre substrat puis tamisez à nouveau afin de ne pas trop les enfoncer. Utilisez aussi un pulvérisateur car avec un arrosoir vous allez déplacer, enfoncer vos graines et c’est pas bon !

Au début de la germination, les graines ont besoin d’une température importante mais pas de soleil donc vous pouvez placer vos graines prêt d’une source de chaleur et dès que vous observez qu’une pousse apparaît, vous placez vos semis à la lumière !

On garde nos semis au chaud, on garde le terreau toujours humide et on patiente !

Et dernière petite astuce, n’hésitez pas à semer en barquette puis à repiquer vos plants quelques semaines après afin de gagner de la place mais aussi afin de fortifier vos plants au moment du repiquage.

