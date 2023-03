Jardinage : comment entretenir son gazon ?

Avant de commencer à vouloir semer de l’herbe pour regarnir votre gazon, il y a plusieurs étapes à respecter ! La première étape consiste à retirer les mauvaises herbes et pour ça, il n’y a pas de solution miracle à part de l’huile de coude, du courage et de prendre le temps de bien tout retirer. Vous pouvez utiliser une serfouette à main ou un transplantoir pour vous aider. Et pour les adventices, les "mauvaises herbes" comme le pissenlit, vous pouvez les arroser afin de faciliter son retrait car il faut l’avouer, le pissenlit est assez difficile à retirer avec sa racine pivot.



Une fois que vous avez retiré l’ensemble des adventices, vous pouvez réaliser votre première tonte assez courte en évitant le mulching, ramassez l’herbe au maximum. Et une fois votre tondeuse nettoyée, il ne vous reste plus qu’à utiliser votre scarificateur afin de retirer la mousse ainsi que le feutrage présent à la surface de votre gazon. Ce feutrage se forme avec les déchets végétaux comme le reste d’herbe tondu mais aussi avec les feuilles mortes. Et ce feutrage ne permet pas à votre terre de respirer ni à votre terre d’absorber la pluie. Et donc à votre gazon de se développer et de pousser harmonieusement. On utilise donc notre scarificateur à main en croisant les passages pour un meilleur rendu. On utilise ensuite un balai à gazon pour retirer cette mousse et ce feutrage détaché.

On arrose ou on attend que la pluie arrive

Une fois que le grand nettoyage est réalisé, vous allez sûrement observer des trous dans votre gazon. Et si vous voulez avoir un gazon harmonieux, vous pouvez semer à nouveau du gazon, c’est ce qu’on appelle le regarnissage ! Choisissez le gazon qui correspond le mieux à votre pelouse, il existe des gazons idéaux pour robot tondeuse, des gazons rustiques, des gazons pour les espaces ombragés et même des gazons pour les passages intensifs.

Une fois cette étape terminée, il ne vous reste plus qu’à épandre du terreau afin de nourrir le gazon mais aussi la terre. Utilisez du terreau que vous trouverez en jardinerie, des sacs de terreau pour gazon. Jetez environ 2 à 3 poignées de terreau au mètre carré, puis passez le rouleau pour aplatir la terre mais aussi pour mettre les graines de gazon au contact de la terre. Et ensuite ? On arrose ou on attend que la pluie arrive !

Et pour finir ? On attend que notre gazon fasse environ 10 cm de hauteur afin de réaliser notre prochaine tonte. On règle notre tondeuse sur la coupe la plus haute pour éviter justement d’arracher ou de fragiliser le gazon que nous venons de semer en le coupant bien trop court.

