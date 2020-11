Hommage à Samuel Paty : 21 personnalités récitent "Liberté" de Paul Éluard

21 artistes et personnalités récitent chacun leur tour le poème de Paul Eluard "Liberté" en hommage aux enseignants

et AFP

publié le 02/11/2020 à 14:56

Ce lundi 2 novembre au matin, à 11 heures, les 12 millions d'élèves qui ont fait leur rentrée scolaire ont observé une minute de silence en hommage à Samuel Paty, enseignant d'Histoire-géographie assassiné par un terroriste le 16 octobre dernier. Ce même jour, 21 artistes et personnalités récitent chacun leur tour le poème "Liberté" de Paul Éluard en hommage aux enseignants.

À l'initiative du collectif artistique et solidaire Music4heroes, créé lors du premier confinement, ce clip au format adapté aux smartphones est mis à la disposition des enseignants et de leurs élèves "pour échanger, réfléchir et rendre hommage à Samuel Paty".

"Le 16 octobre était sauvagement assassiné un hussard de la République dans l'exercice de sa vocation (...). Face à l'obscurantisme, nous refusons le silence. Face aux pressions qu'ils endurent chaque jour, nous souhaitons dire notre soutien aux enseignants de notre pays", souligne Music4heroes.

On retrouve ainsi Marie Drucker, Samuel Le Bihan, Thierry Godard, Ana Girardot, Elsa Wolinski, Patrick Pelloux, Marilyn Lima, Judith El Zein, Alice Izaac, Anouchka Delon, Anna Marivin, Assâad Bouab, Teddy Riner, Alison Paradis, Camélia Jordana, Julie Gayet, Thomas Dutronc, Guillaume Gouix, Stéphane De Groodt, Joeystarr et Richard Berry.