Stephane De Groodt : "On court en permanence après notre jeunesse !"

publié le 01/02/2020 à 15:25

Stéphane de Groodt, sur la scène du théâtre de la Renaissance , interprète "un amour de jeunesse", une comédie d’Ivan Calbérac au côté d' Isabelle Gélinas. L'histoire d'un homme qui a fait fortune dans l'internet et voit débouler 20 ans plus tard une femme qu'il ne se souvenait pas d'avoir épousé…

Il a bien sur été question de cette pièce, de sa carrière, de son passé de pilotes de courses et de ses rêves d'adolescent. "On court en permanence après notre jeunesse" a-t-il reconnu, expliquant sa passion pour Jacques Brel. "Un maître à penser et à dépenser son énergie, son envie de vivre. Il a conditionné ma manière de voir les choses et d'avoir envie de vivre les choses".

L'émission nous a emmené à Bruxelles avec le reportage inattendu que Stéphane De Groodt avait choisi de consacrer au MIMA, un musée alternatif installé à Mollenbeck.



Son invité André Manoukian a révélé une véritable amitié entre les deux hommes et ce journal inattendu s'est achevé par une surprise : l'intervention au téléphone depuis son restaurant Bordelais du grand chef Pierre Gagnaire qui a eu cette expression pour qualifier le funambule des mots Stéphane De Groodt. "C'est un sacré bonhomme !"



