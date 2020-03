publié le 24/03/2020 à 16:15

Studytracks (Chansons pédagogiques) est une application lancée en Angleterre et aux États-Unis en 2016, puis en France en mars 2018. Elle a déjà été téléchargée plus de 500.000 fois dans le monde et 200.000 fois en France. Sa particularité ? Apprendre en chantant. Le concept n'a rien de farfelu, bien au contraire.

Studytracks contient plus de 1.500 chansons - rap et pop - dont 500 pour le marché français afin de réviser les matières principales du collège et du lycée : mathématiques, philosophie, français, histoire, géographie, SVT, technologie, physique chimie, économie ou encore éducation morale et civique.

Cette aventure explique sur RTL son créateur Alexandre Houpert a commencé avec un ami et son fils: "Ça a commencé il y a 4 ans à Londres lorsqu'un ami producteur de musique avait de vrais problèmes avec son fils. Finalement beaucoup de familles partagent l'échec scolaire et donc on a eu une idée toute simple que beaucoup de personnes faisaient avant nous un mais on a pris un livre de cours, un livre de physique. C'était la première loi de Newton et donc mon ami Jean-Jacques Monaghan l'a mis en chanson et on a vu tout de suite que ça fonctionnait et que son fils reprenait goût à l'apprentissage."

Très vite, les professeurs vont s'emparer de cette idée, demandant encore plus de chansons. Aujourd'hui, le catalogue comporte 1.500 chansons qui explorent les programmes scolaires des États-Unis de l'Angleterre et de la France du collège au lycée.



Des chansons composées avec des professeurs

À la conception d'une chanson, l'équipe de Studytracks met à disposition des fiches de résumés rédigées par des professeurs puis mises en musique pour une mémorisation rapide et simple. Élaborée en collaboration avec des scientifiques, spécialistes mondiaux des sciences cognitives, chaque chanson est créée de telle manière à maximiser la rétention d’informations. Cette méthode d’apprentissage a fait ses preuves auprès de milliers d’étudiants dans le monde. Les enseignants y voient un moyen de gagner du temps, les élèves d’acquérir les fondamentaux en s’amusant.

Studytracks est également un formidable outil de lutte contre le décrochage scolaire. En intéressant tous les élèves - même les plus récalcitrants - au travers de méthodes ludiques, les professeurs captent leur attention et les stimulent durant leur phase d’apprentissage.



Soprano et JoeyStarr se prêtent au jeu

Parmi les chanteurs qui se sont prêtés au jeu, en France, Soprano qui explore le Théorème de Thalès, ou encore le rappeur JoeyStarr qui sur RTL parle d'une expérience "géniale" : "Si j'ai accepté c'est parce que j'ai des gosses qui sont plutôt bons bûcheurs à l'école, mais je trouvais ça amusant parce qu'effectivement chez les jeunes, la musique, passe par des endroits qu'on n'arrive pas toujours à saisir nous les adultes".

Pendant toute la période de confinement, l'application est gratuite pour les profs qui veulent la partager avec leurs élèves. Pour les parents qui souhaitent s'y abonner directement, une centaine de chansons couvrant tous les domaines sont offertes.

