publié le 02/04/2020 à 09:28

Beaucoup de parents découvrent la gestion d'un quotidien à temps plein, école inclue, avec leurs enfants pendant le confinement. Une vie strictement sédentaire qui est un défi d'autant plus immense pour les familles touchées par l'autisme. Florent Chapel et Samuel Le Bihan, les co-présidents d'Autisme Info Service, sont les pères respectifs d'un ado de 14 ans et d'une petite fille de 8 ans autistes. Le confinement, ils le vivent comme une épreuve très paradoxale.

"Faire comprendre à son enfant qu'à l'inverser de tout ce qu'on lui a appris - les échanges sociaux, aller vers les autres, sortir de sa bulle - là, il faut rester confiner, explique Samuel Le Bihan au micro de RTL. Expliquer à un enfant autiste qu'il ne peut pas sortir à cause d'un virus c'est un peu compliqué. Le problème est encore plus dense avec un enfant autiste. Mais elle pose beaucoup de questions, c'est une énigme pour elle."

Ce qui sauve ces familles, c'est toujours l'attrait des rituels qu'a la plupart des enfants autistes. Les gestes barrières peuvent par exemple devenir des nouveaux repères. "C'est devenu presque un jeu pour elle, on le fait ensemble, note l'acteur. C'est ancré en elle, elle adore partager, faire des choses ensemble... Ce n'était pas le cas avant, c'est venu avec l'apprentissage du langage. Ces routines sont très acceptées, c'est rassurant pour elle."

Florent Chapel lui voit le coronavirus et le confinement empêcher les nombreuses routines de son fils de 14 ans. "A 14 ans, un ado a un nombre de routines incroyable - aller au ciné, faire de la trottinette, aller au karting le week-end - et tout ça c'est interdit. Il prend donc ça comme une punition et il nous le fait payer", raconte le père de famille.

Les parents sont en demande d'écoute, d'autant plus durant cette période difficile. La plateforme Autisme Info Service qui est toute jeune peut être une source d'aide et de réconfort pour les parents. Vous pouvez écrire un mail, téléphoner de 9h à 13h du lundi au vendredi et de 9h à 13h puis 18h à 20h les mardis) au 0800 71 40 40. L'association a également mis en place un chat et des ressources sur son site Internet.