publié le 11/07/2020 à 07:29

Teddy Riner condamne les tags racistes sur les grilles de l'Insep. Le mot "singe" avait été écrit à la place de son nom, le 28 juin dernier sur les murs de l'Institut qui forme les sportifs de haut niveau dans le Bois de Vincennes. Le double champion olympique de judo est "dégoûté" par ce type de comportement.

"C'est triste qu'on en soit encore là au 21e siècle. Dans le monde du sport on est encore à l'abris de certaines choses mais il y a des gens qui le vivent au quotidien donc il faut qu'on continue à combattre ces choses là pour que demain on soit dans un monde sain où ces choses là ne doivent plus exister", nous confie Teddy Riner.

"Pour moi c'est un acte qui ne doit jamais plus arriver, surtout à l'Insep et dans le monde du sport et dans le monde en général. On ne doit pas laisser passer ça et ça ne doit plus arriver", a insisté le champion français.

