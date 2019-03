publié le 11/03/2019 à 08:33

Le grand débat touche à sa fin. Le coup de sifflet final aura lieu le 15 mars. Et il va désormais falloir traiter les contributions des Français. Le ministre chargé des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, a déjà eu un aperçu des demandes des citoyens.



Le gouvernement avait établi 4 grands thèmes : la transition écologique, la fiscalité, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics. Mais d'après Sébastien Lecornu, invité de RTL, "4 autres thèmes ont fait leur apparition". "Évidemment, l'emploi et l'économie. C'était assez logique", dit le ministre. "Les questions d'immigration, entendue au sens de l'intégration", ainsi que "le pouvoir d'achat", a-t-il poursuivi.

Enfin "les questions liées à l'éducation" sont très présentes : "la revalorisation du métier d'enseignant, la place de l'école, l'accès à l'école dans les milieux ruraux", détaille l'invité de RTL.

Malgré l'absence de chiffres précis sur les résultats du grand débat, Sébastien Lecornu précise qu'il y a un fil conducteur qui est apparu : "l'accès aux soins", qui s'est imposé en ligne, dans les cahiers de doléances, lors des réunions et des débats entre citoyens et avec les maires.