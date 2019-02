publié le 21/02/2019 à 06:52

C'est l'Association des maires ruraux de France qui avait appelé ses adhérents à ouvrir les mairies pour permettre de recueillir la parole des Français en pleine crise des "gilets jaunes". C'est désormais chose faite, et ces cahiers de doléances sont maintenant entre les mains des préfets. Charge maintenant aux représentants de l'État de les numériser et de trier leur contenu pour faire remonter les principales revendications.



Dans l'Eure, les maires sont venus confier leurs cahiers mercredi 20 février à la préfecture du département. "Il y en a un qui demande le rétablissement de la peine de mort", raconte le maire de la commune de Marcilly-sur-Eure. Un autre habitant réclame lui "le plafonnement des salaires pour les patrons et les footballeurs comme Antoine Griezmann et Karim Benzema", poursuit-il. "Je sais pas ce que vous allez faire de ça...", conclut l'édile en riant, s'adressant à une employée de la préfecture.

"La pire des choses, ce serait que ça aille à la cave", confie le maire de Vexin-sur-Epte. Michel Jouyet montre les 14 pages noircies par ses administrés. "Ce sont des lignes à la Audiard, mais c'est le peuple", affirme-t-il.

