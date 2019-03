publié le 07/03/2019 à 18:37

Dans le cadre du grand débat national, plusieurs questions sont abordées, tant sur le plan économique, environnemental. Mais aussi dans le domaine culturel. C'est dans ce contexte que le magazine Beaux Arts s’est associé à la Fondation du Patrimoine pour, de son côté, lancer une boîte à idées en ligne pour tout ce qui concerne le patrimoine.



Quelque 432 contributions ont été postées par les internautes. L'une d’elles sort du lot par son originalité. Et pour cause, son auteur souhaite rebaptiser Orly, le deuxième aéroport français, Orly-Johnny Hallyday, comme le rapporte Le Figaro.

"Avec Roissy-Charles de Gaulle (CDG), la France rendait hommage à celui qui avait su rassembler politiquement les Français. Avec Orly-Johnny Hallyday (OJH), la France rendra hommage à celui qui continue à les rassembler dans l'amour de la musique et du rock'n roll" a-t-il notamment souligné.

Cette contribution est toutefois loin de créer l'emballement puisque sur 47 votes, le projet recueille 22 suffrages "pour" et 25 suffrages "contre".

Les résultats seront remis le 15 avril à Emmanuel Macron

En cette période de grand débat national, les fans de Johnny Hallyday cherchent à rappeler toute l'étendue du talent de celui qui fut le premier à populariser le rock'n'roll dans l'Hexagone : "Un grand homme pour un petit aéroport c’est quand même le minimum que l’on peut faire en ce temps de Gillet jaune et de grands débats".



Parmi les suffrages contre, on retrouve notamment des commentaires visant à montrer que des hommes et femmes sont plus méritants que le défunt chanter pour avoir un aéroport à leur nom : "Totalement inapproprié, on peut citer des centaines de personnalités au moins aussi méritantes que ce chanteur pour obtenir un tel hommage. D'autres sont même plus méritantes : que dire de Jean Moulin, Louis Pasteur, Simone Veil, Victor Hugo, Voltaire, etc. ?"



En France, à l'exception de rares cas dont Paris-Charles-de-Gaulle et Saint-Exupéry à Lyon, les aéroports ne portent pas le nom de personnalités. Les résultats de cette consultation seront remis au président de la République et au ministre de la Culture Franck Riester, le 15 avril 2019.