publié le 11/03/2019 à 20:02

La phase 1 du grand débat, celle ouverte à tous les citoyens, s'achève cette semaine. Pour l'évaluer, il faut commencer par se rappeler le scepticisme initial. Aujourd'hui, quand on regarde les choses, la première phase a été une réussie. Mais attention, pour avoir un point de vue global de ce grand débat il faudra attendre la fin de la troisième et dernière phase.



Alors, sur la première phase, franchement, quand on regarde ce qu'a été la participation et l'intérêt des Français (1,4 millions contributions, 10.000 réunions...) : c'est un succès original parce que c'est une méthode que l'on n'avait jamais utilisée.

Maintenant, on entre dans la deuxième phase qui sera plus institutionnelle, plus thématique, avec les corps intermédiaires. Disons que ça sera plus classique.

Et puis, ce que l'on attend, c'est la troisième phase, c'est-à-dire le moment où Emmanuel Macron fera ses propositions, aura opéré un tri et prendra tout ses risques.