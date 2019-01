publié le 09/01/2019 à 10:23

Un grand débat mais une multitude de questions. Une semaine avant le lancement officiel de trois mois de consultation des Français, des maires et des "gilets jaunes", le doute plane encore sur l'organisation de l'événement.



Depuis l'annonce d'Emmanuel Macron d'organiser ce grand débat, les demandes se multiplient concernant les lois ou les mesures qui pourraient faire l'objet d'une discussion ou d'une remise en cause.

Sur BFMTV, Benjamin Griveaux a indiqué : "On ne tergiversera pas sur les valeurs. Les quatre thèmes qui ont été identifiés concernent la transition écologique, l'organisation des services publics, et les questions de la fiscalité et de la dépense publique voilà les sujets dont on va débattre et dont on va essayer de dégager un consensus pour des réalisations concrètes d'ici la mi-avril".

Le porte-parole du gouvernement a précisé que "la peine de mort, l'IVG et le pariage pour tous ne seraient pas sur la table" des débats.