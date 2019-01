et Marie-Pierre Haddad

"Inadmissible". C'est le mot répété à plusieurs reprises par Franck Riester, le ministre de la Culture afin de dénoncer les attaques contre les journalistes et les médias lors des manifestations des "gilets jaunes".



"Ces attaques répétées sur un certain nombre de journalistes ne devraient pas exister dans une démocratie, comme la notre. Un des piliers de la démocratie, c'est la liberté de la presse et la liberté d'expression", ajoute-t-il.

Comment faire cesser ces pratiques ? "Nous devons nous mobiliser collectivement, assure Franck Riester. C'est ce qu'a fait le gouvernement. Christophe Castaner (le ministre de l'Intérieur ndlr) est mobilisé sur cette question, il a reçu les représentants de certaines rédactions au mois de novembre. Il a réaffirmé avec force que les journalistes devaient être protégés".

Franck Riester adresse un message direct à certains dirigeants politiques. "Quand un certain nombre de responsables politiques font siffler les journalistes dans les meetings, quand un certain nombre de responsables politiques, un en particulier qui dit qu'il faut pourrir les journalistes, il ne faut pas s'étonner que des personnes le prennent au mot. C'est insupportable", affirme le ministre de la Culture.



Dans son viseur : "Jean-Luc Mélenchon, mais d'autres aussi au Rassemblement national, d'autres chez Debout la France, et parfois chez Les Républicains (...) ont des propos qui sont inadmissibles à l'encontre des journaliste. ", dit Franck Riester.