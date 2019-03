Grand débat : le gouvernement s'exprimera devant l'Assemblée le 9 avril

et AFP

publié le 12/03/2019 à 12:05

Le Grand débat touche à sa fin. Organisé par l'exécutif depuis la mi-janvier jusqu'à la mi-mars, le Grand débat national était l'une des réponses au mouvement des "gilets jaunes". Après la phase de débat va succéder celle de remontée des doléances et des propositions. Enfin, le gouvernement s'exprimera face à la représentation nationale le 9 avril, a-t-on appris ce mardi 12 mars. Emmanuel Macron devrait également s'adresser aux Français, a indiqué Sébastien Lecornu sur RTL.



La déclaration du gouvernement sera suivie d'expressions des groupes dans l’hémicycle. Les députés débattront des thèmes de la grande consultation les 2 et 3 avril. Lors de ces débats, chaque groupe politique s'exprimera, puis dans un deuxième temps posera une ou deux questions au gouvernement. Les députés non-inscrits auront une question également.

À noter que d'ici là, environ quatorze "conférences citoyennes régionales", qui se veulent la deuxième étape du grand débat national, auront lieu en métropole les 15 et 16 mars pour la moitié d'entre elles, et les 22 et 23 mars pour l'autre moitié, a-t-on appris mardi.

Lors de son discours devant le Conseil économique, social et environnemental (Cese) mardi 12 mars, Édouard Philippe a prévenu que le Grand débat national devra déboucher sur "un compromis démocratique" et pas seulement sur "une série d'annonces" ou de "vérités révélées".