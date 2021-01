Épiphanie 2021 : quelle est l'origine de la frangipane ?

publié le 09/01/2021 à 19:40

Dimanche 3 janvier, RTL s'était penché sur l'origine de la tradition de la galette des rois. Ce samedi 9, place à la tradition de la frangipane. D'où vient-elle ?

Réponse 1 : On doit la Frangipane au comte Cesare Frangipani, qui a donné la recette qui porte son nom à Catherine de Médicis.

Réponse 2 : Mutio Frangipani, un botaniste italien, a donné son nom à un arbre que l’on trouve dans les Antilles, le frangipanier. Quand la crème d’amande a été inventée par un pâtissier, elle a pris le nom de frangipane car elle dégageait le même parfum que l’arbre.

Réponse 3 : Le marquis Pompéo Frangipani, maréchal de Louis XIII, a inventé le parfum de la Frangipane pour masquer l’odeur du cuir des gants et des souliers... La pâtisserie dégageant la même odeur a pris son nom.

La bonne réponse est la réponse 1, 2, et 3. Parfois, il n’y a pas une, mais plusieurs explications officielles à l’origine d’un mot ou d’une tradition !

Plusieurs pistes

Une chose est sûre : il y a bien plusieurs italiens qui s’appellent Frangipani, et l’un ou l’autre a donné son nom à la frangipane. Oui, il existe bien des gants frangipanés, c'est-à-dire parfumés, pour qu’ils ne sentent pas trop fort le cuir, dont l’odeur peut parfois être incommodante. Leur parfum se rapproche beaucoup du parfum de la crème d’amande, c’est ça, le parfum de la frangipane en réalité.

Oui, il y a bien un arbre qui s’appelle le frangipanier, dont le parfum évoque d’après certains celui de la crème d’amande, d’autres disent que non. Chose amusante, le nom scientifique du frangipanier, Plumeria Alba, vient du botaniste français Charles Plumier qui a découvert officiellement cet arbre ! Que vient donc faire le botaniste italien Mutio Frangipani dans cette histoire ? Et bien on ne sait pas trop !

Enfin oui, il y avait bien un comte Cesare Frangipani invité au mariage de Catherine de Médicis dont la légende dit qu’il lui aurait offert la recette de la frangipane. Mais on a trouvé aussi la trace de la frangipane dans l’assiette ou plutôt dans le ventre d’un autre personnage célèbre : pas moins que Saint François d’Assise. Dans une lettre, il réclame même à une de ses bienfaitrices "le gâteau qu’elle lui a préparé maintes fois quand il était à Rome". Devinez comment s’appelait cette dame : Jacqueline de Septisoles, épouse Frangipani !