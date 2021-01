Épiphanie 2021 : d'où vient la tradition de la galette des Rois ?

publié le 03/01/2021 à 06:46

La fête de l'Épiphanie, c'est-à-dire l’arrivée des rois mages avec leurs offrandes devant le petit Jésus, tombe le 6 janvier, mais comme l'Épiphanie n’est pas fériée contrairement à l'Ascension par exemple, elle est fêtée le premier dimanche de l’année ! Ce jour-là, on partage traditionnellement une galette des rois, mais d'où vient cette tradition ?



Réponse 1) Chez les Romains, à l'occasion de la fête des saturnales, au moment du solstice d'hiver, on partageait un gâteau dans lequel était caché une vraie fève, symbole de fécondité.



Réponse 2) Les rois mages sont arrivés avec des cadeaux, de l'or, de la myrrhe et de l’encens, mais aussi de la nourriture, notamment des galettes de blé décorées avec des fèves cuites cachées à l’intérieur, comme des surprises.



Réponse 3) La galette des Rois est une tradition française, car elle était partagée à la cour des Rois de France. La fève servait à désigner celui qui aurait le privilège d’obtenir une audience avec le Roi, sans avoir à attendre parfois pendant des mois !

Un rite païen christianisé

La bonne réponse est la réponse 1 ! Les Romains partageaient des galettes avec des fèves à l’intérieur, symbole de la nature qui allait bientôt repartir. Ces galettes étaient partagées à l’occasion de la fête des Saturnales, qui tombait au moment du solstice d'hiver, quand les jours arrêtent de raccourcir, et bientôt, vont recommencer à s’allonger, ce qui annonce le printemps.

Les Saturnales sont une fête qui ne nous est pas inconnue : c'était la fête qui permettait de faire d’un esclave un maître, et d’un maître un esclave : comment ? Grâce à la fève pardi ! L'esclave qui trouvait la fève dans sa galette devenait maître et non pas roi. C’est d’ailleurs aussi aux Romains que l’on doit la tradition de l’enfant qui passe sous la table, pour distribuer les parts en toute innocence.



À la cour des rois de France, le fait d'avoir la fève n’accordait aucun privilège, sauf aux dames qui devenaient "reine de France d’un jour". Louis XIV a supprimé cette coutume, mais on continua à devenir roi ou reine pour s’amuser, on désignait même des ministres, et on s’envoyait des requêtes et des messages d’une table à l’autre.

Les boulangers-pâtissiers de France continuent d’ailleurs à offrir une galette au président de la République, mais ce n’est pas une galette des rois, mais plutôt une galette de l'Égalité, c’était en tout cas son nom pendant la Révolution Française, elle ne contient pas de fève, pour éviter toute polémique.. Imaginez qu’un ministre ou un conseiller tombe sur la fève et se proclame Roi, ça ferait désordre !