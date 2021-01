Épiphanie : Cyril Lignac partage sa recette de galette des rois à la frangipane

publié le 06/01/2021 à 12:00

En ce mois de janvier et jour d'épiphanie Cyril Lignac a une légère préférence pour la galette traditionnelle à la frangipane. Ce qui est essentiel, c'est de bien préparer sa crème. "C'est là que se joue toute la galette", confie le chef.

Mettez dans un saladier 80 grammes de sucre glace. Mélangez avec 100 grammes de poudre d'amande et 12 grammes de maïzena. Cela vous permet d'éviter de mettre de la farine dans votre galette. Dans le batteur, mélangez 80 grammes de beurre en pommade, ajoutez 1 œuf et 1 cuillère à soupe de lait d'amande, afin de marquer le parfum. Cela vous donne une jolie crème d'amandes.

Prenez ensuite un disque de pâte feuilletée, étalez la crème d'amandes au milieu. Mettez de l'eau sur tout afin de déposer le deuxième disque par-dessus. Prenez une assiette, retournez la galette et... Chiquetez !

Dorez votre jolie galette avec du jaune d'œuf. Enfournez-là à 200 degrés pendant 40 minutes. Puis, à la sortie du four, saupoudrez votre galette d'eau et de sucre que vous avez au préalable fait chauffer. Badigeonnez et dégustez.