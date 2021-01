publié le 06/01/2021 à 06:45

L'Épiphanie, c'est aujourd'hui, ce mercredi 6 janvier (même si de nombreux boulangers ont commencé à en proposer le week-end dernier). L'occasion habituellement de partager la galette en famille, entre amis ou au bureau. Le problème cette année c'est qu'entre le télétravail, les restrictions imposées et les cérémonies de vœux annulées, les moments de convivialité sont rares. Conséquence : les ventes de galettes des rois sont en berne.

Cette année, ce sont de petites galettes de deux, quatre ou six personnes que Jean-Yves Boulier, boulanger parisien, retire de son four, contrairement aux années passées où, parfois, elles mesuraient 1m20 pour être dégustées pour les vœux par 110 personnes.

"D'habitude, on fait l'ouverture des pièces jaunes avec Brigitte Macron. On fait les galettes pour le Conseil régional de Valérie Pécresse. Mais cette année, il n'y a rien", constate Jean-Yves.

Et le télétravail n'aide pas non plus. L'an dernier, Jean-Yves avait vendu autour de 2.000 galettes en janvier. Cette année, il s'attend à une perte de chiffre d'affaires de 20%. "On n'a pas les clientèles de bureau, qui font toujours un petit pot avec la galette. Mais là, cette année il n'y en a pas".

Pour les clients, la galette au bureau, ça manque aussi. "C'est un moment de convivialité. Ça permet de retrouver du lien social. Notamment après les fêtes de fin d'année où on revoit ses collègues pour la première fois. Mais au final, peut-être qu'après le début des vaccins on pourra faire ça en avril", propose Lucas. Une galette en avril, pourquoi pas, mais il faudra commander, prévient Jean-Yves.

