Notre-Dame : Nicolas Dupont-Aignan a "un doute" sur l'origine de l'incendie

et Benjamin Sportouch

publié le 21/04/2019 à 12:49

L'incendie de la cathédrale parisienne Notre-Dame reste dans les esprits. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 21 avril, Nicolas Dupont-Aignan, tête de liste Debout la France aux élections européennes, s'est lui aussi exprimé sur cette "tragédie pour le pays".



Le président de Debout la France se dit choqué que "le seul fait que je pose la question de savoir ce qu'il s'est passé ce jour-là ait suscité autant d'indignation de la petite classe politico-médiatique française". Selon lui, "savoir si c'était un acte de malveillance, un accident ou un attentat" n'aurait pas dû choquer, d'autant plus "qu'il y a un doute, et tous les Français pensent qu'il y a un doute".

Nicolas Dupont-Aignan réclame "une commission d'enquête parlementaire sur l'entretien de nos monuments historiques" : "Si la cathédrale qui a survécu aux révolutions, aux guerres mondiales, est partie en fumée au XXIe siècle, c'est bien parce qu'il y a eu des défaillances".

Une christianophobie cachée ?

En écoutant le procureur de Paris, qui a indiqué qu'une longue enquête découlera de cet incendie, Nicolas Dupont-Aignan a relevé que "dans un pays comme le nôtre, où il y a plus de 1.000 incidents ou actes de malveillance anti-chrétiens qui sont cachés volontairement (...) Et quand il y a un terrible incendie, c'est le devoir d'un homme politique de poser une question".



Il qualifie d'ailleurs d'"insensé que celui qui pose une question soit accusé, alors que ceux qui gouvernent et ont laissé ce désastre devraient s'interroger sur leur responsabilité".



À quelque cinq semaines des élections européennes, la liste Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, est créditée de 4% des intentions de vote.