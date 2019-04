Jean-Marie Le Pen rêve d'une fondation à son nom

Grand Débat : Macron pourrait annoncer une conférence sociale et environnementale

publié le 22/04/2019 à 11:58

Après 63 ans de vie politique, Jean-Marie Le Pen a fait ses adieux la semaine dernière au Parlement européen. Pour l'ancien président et cofondateur du Front National, aujourd'hui nommé Rassemblement National, il semble difficile de tourner la page.



Outre le tome 2 de ses mémoires qu'il doit terminer début juin et l'hommage à Jeanne d'Arc le 1er mai prochain, à Paris, Jean-Marie Le Pen travaille surtout à la création d'une fondation où seraient exposées toutes ses archives, à savoir des cartons entiers de documents et autres cassettes vidéos.

Pour l'instant, tout cela prend l'humidité dans les sous-sols de Montretout, le manoir de Jean-Marie Le Pen situé à Saint-Cloud. L'ensemble des documents attendent d'être numérisés pour ensuite pouvoir être consultables sur Internet, mais aussi exposés dans une sorte de musée de la droite nationale. Le projet coûte cher mais selon l'entourage de Jean-Marie Le Pen, de riches mécènes sont prêts à mettre la main au portefeuille.