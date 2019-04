publié le 22/04/2019 à 08:54

Après le grand débat, place à la "grande conférence". Emmanuel Macron pourrait l'annoncer jeudi 25 avril. Une "conférence sociale et environnementale" plus exactement, voilà ce qui se prépare en effet.



Ce grand raout, réunirait à la fois syndicats, patronat, associations, un peu de société civile aussi, pour discuter et cogiter sur la transition écologique, mais aussi sur d'autres sujets plus "sensibles". Ce que l'exécutif appelle pudiquement la "nécessité de travailler davantage".

Traduction : pour financer la baisses d'impôts et la dépendance de nos aînés, il faut premièrement, reculer l'âge du départ à la retraite, deuxièmement supprimer sans doute quelques jours fériés. Des discussions qui laissent augurer de nouveaux débats passionnés en mai et juin pour discuter et proposer, avant que l'exécutif ne tranche en juillet...

L'idée d'une conférence n'est pas nouvelle. Laurent Berger de la CFDT, la proposait dès le mois de novembre. Une main tendue, à l'époque sèchement refusée par Edouard Philippe. Cinq mois après, c'est ce l'exécutif s'apprête à faire. La CFDT devrait logiquement y participer. Force Ouvrière a déjà fait savoir ce week-end qu'elle n'y croyait pas.

Travail, fiscalité : des annonces concrètes ?

En dehors de ce qui a déjà fuité la semaine dernière : réindexation des petites retraites sur l'inflation, baisse des impôts pour les classes moyennes. Le reste demeure pour l'instant très flou et c'est assumé. "On nous a suffisamment reproché de prendre des décisions dans notre coin, la méthode a changé" explique Matignon, au risque de décevoir les plus impatients.



"Quand on décide seuls, on nous dit que ce n'est pas concerté et quand on concerte, on nous reproche de ne rien décider ! "ajoute-t-on encore. Sur ce point, reconnaissons parfois, c'est vrai, un peu de schizophrénie. Est-ce que le vrai risque d'une énième conférence, de ces discussions qui s'éternisent, ce n'est pas de frustrer encore davantage les Gilets Jaunes ?



Pour l'exécutif en tout cas, les "gilets jaunes" ne sont clairement plus un sujet. "Ceux qui restent aujourd'hui dans la rue, on les a totalement perdu", déplore un conseiller qui résume ainsi la situation. "Les plus modérés ne veulent plus de Macron. Les plus radicaux ne veulent plus d'Etat, l'unique réponse que l'on peut apporter à ces gens-là, c'est l'ordre public", conclue Matignon.