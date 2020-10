Covid-19 à Paris : ce qui reste ouvert et ce qui va fermer ce mardi

publié le 05/10/2020 à 13:05

Paris, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis sont désormais en "état d'alerte maximale" à la Covid-19 depuis dimanche 4 octobre. En conséquence, de nouvelles restrictions vont entrer en vigueur à partir de ce mardi 6 octobre. Elles comportent un certain nombre de fermetures.



Ainsi, les bars doivent fermer pour deux semaines. Les restaurants restent ouverts, mais avec un protocole sanitaire renforcé, qui sera précisé dans la journée. Toutefois, fermeront les clubs de jeu, salles de danse, salles de jeu et grandes tentes et chapiteaux. En raison de la fermeture de ces derniers, les congrès professionnels sont annulés, ainsi que les représentations de cirque.

Côté équipements sportifs, les clubs de sport et de fitness restent fermés. Les gymnases, salles polyvalentes et piscines ferment aux adultes, mais restent ouverts pour les mineurs, que ce soit dans le cadre associatif, scolaire ou privé. Les équipements de plein-air comme les stades restent ouverts, mais ne pourront accueillir que 50 % de leur capacité maximale, dans la limite de 1.000 personnes.

Les EHPAD restent ouverts aux visiteurs, mais sur rendez-vous uniquement et dans la limite de deux visiteurs. Les lieux culturels restent ouverts, comme les cinémas et les musées. Idem, les universités restent ouvertes, mais ne pourront accueillir dans chaque salle que 50 % de leur capacité maximale.