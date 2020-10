et AFP

publié le 04/10/2020 à 23:06

Les salles de classe ou amphithéatres des universités ne pourront être remplis qu'à 50% de leur capacité au maximum en zones d'alerte renforcée et maximale, a annoncé Matignon ce dimanche 4 octobre.

Cette mesure, qui s'applique plus généralement à tous les établissements d'enseignement supérieur, entrera en vigueur à partir de mardi. Elle fera l'objet d'une précision demain par la ministre en charge Frédérique Vidal.

Par ailleurs, et toujours pour faire face à un regain de circulation de la Covid-19, le télétravail est "plus que jamais" privilégié dans ces mêmes zones, a rappelé le gouvernement. Une série d'annonces qui s'accompagne d'une mise en zone d'alerte maximale de Paris et sa petite couronne.

Les restaurateurs, eux, ne seront pas obligés de fermer en zone d'alerte maximale. "Un protocole sanitaire renforcé applicable dans les zones d'alerte renforcée ainsi que dans les zones d'alerte maximale sera mis en place et permettra de maintenir les restaurants ouverts", a souligné Matignon.