C'est un petit soulagement pour le sport amateur tétanisé depuis mercredi soir par la perspective d'une fermeture totale. Le ministère des Sports a préconisé vendredi que les gymnases et les piscines restent ouverts pour les mineurs qui pratiquent en clubs et associations. Sauf à Paris, où la préfecture de police a décidé d'aller à l'encontre de cette préconisation concernant les gymnases. Ceux-ci resteront toutefois ouverts pour "la pratique scolaire et périscolaire", à compter de samedi.

À contrario, la préfecture de police de Paris a finalement décidé d'ouvrir les piscines à tous, alors qu'elles ne devaient être ouvertes qu'aux mineurs. Les annonces contradictoires se multiplient depuis que mercredi soir, le ministre de la Santé Olivier Véran avait annoncé la fermeture des salles de sport et des gymnases dans la dizaine de villes françaises en zone d'alerte renforcée : Paris, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, Bordeaux, Lyon et Nice.

L'annonce avait fait l'effet d'une douche froide dans le sport amateur, qui depuis la rentrée reprenait fébrilement après le long arrêt dû au confinement, suivi d'une timide reprise juste avant les grandes vacances.