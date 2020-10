Paris en alerte maximale : à quoi faut-il s'attendre dans les restaurants ?

ÉCLAIRAGE - Si les bars vont fermer à Paris en raison de l'épidémie de Covid-19, les restaurants vont pouvoir quant à eux rester ouverts. Toutefois, le protocole sanitaire y sera renforcé et bien plus strict.

publié le 05/10/2020 à 11:41

Paris est passé en alerte maximale face à l'épidémie de coronavirus. Une conférence de presse se tiendra en fin de matinée avec la maire de la capitale Anne Hidalgo et le préfet de police de Paris Didier Lallement.

Si les bars ferment, les restaurants restent quant à eux ouverts. Toutefois, le protocole sanitaire y sera encore plus strict qu'auparavant : les tables vont devoir être plus espacées les unes des autres et on prendra votre température à votre arrivée. Il sera également interdit de payer au comptoir, l'addition devra être payée à table.

De plus, les restaurants vont devoir installer un cahier de rappel : un registre pour les clients où vous devrez noter votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse. Le but est de faciliter le tracing pour l'Assurance maladie Si un client est testé positif ces cahiers permettront de remonter plus vite les cas contacts.

Ce protocole concernera tous les restaurants des zones en alerte maximale, ce qui signifie que les établissement de la métropole Aix-Marseille fermés depuis une semaine pourront rouvrir dans ces mêmes conditions.