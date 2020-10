publié le 05/10/2020 à 06:41

C'est une annonce forte faite par le gouvernement. Paris et la petite couronne ont été placés en zone d'alerte maximale ce dimanche 4 octobre, ce qui engendre de nouvelles restrictions pour la capitale et sa proche banlieue. Parmi elles, figure notamment la fermeture des bars et des cafés pour 15 jours au moins mais les restaurants pourront en revanche rester ouverts dans la capitale comme partout en France, à condition d'observer un protocole strict avec la tenue d'un cahier de coordonnées à l'entrée de l'établissement.

Une demi-satisfaction pour Franck Delveau, président de l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH), à Paris : "On est content pour les restaurants bien évidemment puisqu'on s'est battu pour ce protocole sanitaire renforcé mais pour ce qui est des bars, qui vont fermer mardi, comment peut-on se préparer en 24 heures à une fermeture ?" s'est-il interrogé.

"Une fois de plus, on nous met devant le fait accompli et il va falloir dès demain travailler à des solutions économiques pour ces bars puisque le chômage partiel ne suffit pas, avec des pertes d'exploitation et les loyers à prendre en charge" a-t-il ajouté. Franck Delveau a appelé le gouvernement à "aller au bout des choses" en prenant en charge "la totalité des frais".

