Coronavirus : peut-on recevoir le vaccin contre la Covid-19 et la grippe en même temps ?

Un rendez-vous, deux piqûres ? La pratique ne poserait pas de risque. Une nouvelle étude britannique, réalisée par des chercheurs des universités de Bristol et Oxfort et soutenue par divers organismes de santé publique, assure que combiner la vaccination contre la grippe et celle contre la Covid-19 ne soulevait "pas de risque pour la sécurité et n'amoindrit pas la réponse immunitaire des deux vaccins".

Pour aboutir à cette conclusion, les chercheurs ont recruté 679 volontaires qui avaient déjà reçu une première dose, Pfizer ou AstraZeneca, d'un vaccin contre la Covid-19. Tous ont reçu une seconde injection, tandis que la moitié recevait en même temps leur immunisation contre la grippe, et l'autre moitié une dose placebo. Les deux piqûres ont eu lieu le même jour, sur des bras différents.

S'agissant du groupe qui a reçu les deux immunisations, les effets secondaires sont semblables à ceux identifiés pour le vaccin anti-covid : une douleur près de l'injection et de la fatigue. Le National Institute for Health Research, qui a participé à l'étude, souligne que "les principaux effets secondaires étaient légers à modérés". Très peu de réactions importantes ont été enregistrées, hormis une personne admise à l'hôpital avec des migraines, rapporte The Guardian.

Une recommandation de la HAS

L'objectif initial de l'étude était notamment de permettre de fluidifier les réservations de créneaux pour deux campagnes de vaccination qui pourraient arriver conjointement : celle contre la grippe, l'autre contre la Covid-19. Une organisation simultanée n'a pour l'instant pas été annoncée au Royaume-Uni ou en France.

Le 28 septembre, la Haute autorité de santé a recommandé que les deux immunisations aient lieu le même jour. La campagne de vaccination contre la grippe sera lancée le 26 octobre.