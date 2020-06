L'effet Placebo: comment ça marche ?

et Thomas Hugues

publié le 10/06/2020 à 20:00

On vous découvre une maladie, vous avez plus de chance de guérir si votre généraliste se montre optimiste ou empathique. C'est le fameux « effet Placebo ». Mais d'où vient l'effet placebo ? Est-il propre à l'espèce humaine ? On en parle avec notre invité le biologiste Michel Raymond.

Comment fonctionne l'effet Placebo ? Est-ce que la forme du médicament et son conditionnement jouent sur l'efficacité de l’effet Placebo ? Quel est le rôle du médecin dans l'effet Placebo ? Comment peut-on tester l'efficacité de l'effet Placebo ?

Notre invité nous raconte que pendant la Seconde Guerre Mondiale, alors que les stocks de morphine étaient épuisés, le chirurgien Henry Beecher injectait des solutions salines aux blessés avant de les opérer en leur faisant croire qu’il les anesthésiait.

à lire : Le pouvoir de guérir chez HumenSciences

Le pouvoir de guérir