Passe sanitaire : est-il vraiment nécessaire pour les ados ?

Le passe sanitaire n'est pas près de disparaître de notre quotidien malgré le recul de l'épidémie. Tous les indicateurs ou presque sont au vert pourtant le passe sanitaire touche une nouvelle partie de la population depuis ce jeudi 30 septembre, les adolescents d'au moins 12 et deux mois.

"Protéger nos enfants est une priorité", rappelle Agnès Ricard-Hibon, directrice du Samu Val-d’Oise, invitée sur RTL. "Il ne faut pas stigmatiser les enfants", nuance-t-elle "mais ce qui a le plus impacté les enfants, notamment du point de vue psychologique, ce sont les fermetures de classes et d'écoles", poursuit-elle en recommandant la vaccination des élèves.

"Les formes graves sont peu fréquentes", en effet selon Santé publique France, seuls 13 enfants de moins de 18 ans sont décédés de la Covid-19, "mais quand ça touche votre enfant c'est 100%", rappelle Agnès Ricard-Hibon. "La balance bénéfices/risques n'est pas en défaveur du vaccin et il ne faut pas s'arrêter qu'à la mortalité. Il faut s'arrêter aussi à la morbidité et notamment au Covid long, qu'on commence à observer chez les enfants. Il entraîne aussi des conséquences médicales et psychologiques".