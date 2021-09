Le laboratoire Sanofi et son partenaire GSK ont pris du retard dans la course au vaccin contre le coronavirus.

Nouveau coup de théâtre, Sanofi renonce à son vaccin à ARN messager contre la Covid-19. Le marché est déjà occupé, par Pfizer, par Moderna, et il n'y a plus de place pour le laboratoire français qui n'a sans doute pas cru assez vite et assez fort à cette nouvelle approche.

Si Sanofi poursuit ses essais, les résultats ne seront pas connus avant des mois et lorsque le vaccin sera prêt à être commercialisé, environ fin 2022, ce sera trop tard. En revanche, Sanofi Pasteur veut continuer d'investir sur l'ARN messager : 400 millions d'euros cette année, c'est la moitié de son budget de recherche et développement. L'objectif : être prêt à développer des vaccins contre les prochaines pandémies, prendre le prochain train, mais aussi lancer des essais d'un vaccin ARN messager contre la grippe par exemple.

En terme d'image, de positionnement sur des marchés extrêmement concurrentiels, ce renoncement est forcément une très mauvaise nouvelle, même si Sanofi s'en défend. Le laboratoire préfère retenir son rôle dans la pandémie en soulignant qu'il est le seul labo du monde à produire tous les vaccins sur le marché.

L'autre espoir, c'est son vaccin à protéine recombinante contre la Covid-19, développé avec le britannique GSK, qui est quant à lui toujours attendu avant fin 2021.

À écouter également dans ce journal

Hommage - Le caporal-chef Maxime Blasco, soldat au parcours exemplaire, est tombé sous les balles de djihadistes lors d'une opération de reconnaissance au Mali le vendredi 24 septembre au matin. Un hommage sera rendu le mercredi 29 septembre 2021 à 16h30 aux Invalides a appris la rédaction de RTL.

Témoignages - Une semaine après l'ouverture d'une enquête interne sur les faits, et les agissements d'un grand gynécologue des Hôpitaux de Paris, plusieurs femmes témoignent. Elles se disent victimes de ce professeur reconnu, Émile Daraï, un ponte dans son domaine.

Ligue des champions - Le Paris Saint-Germain retrouve Manchester City pour le premier choc du groupe A de la Ligue des champions, ce mardi 28 septembre (21h). Un match aux allures de premier test pour les Parisiens et pour le trio Messi-Neymar-Mbappé.