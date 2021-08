Coronavirus : l'ivermectine est-il efficace contre le virus, comme le prétend Florian Philippot

Crédit : ALAIN DELPEY / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Le président du mouvement Les Patriotes, Florian Philippot était invité ce vendredi 6 août sur RTL où il exprimait notamment son opposition au passe sanitaire, qu'il caractérisait comme "une dérive". Lors de son passage, il a notamment évoqué un médicament, l'ivermectine, comme alternative au passe sanitaire.

Il s'agit d'un traitement que l'on connaît bien depuis 40 ans, utilisé notamment contre la gale, qui aurait des effets bénéfiques contre la Covid-19. Pour certains, il est même considéré comme un remède miracle. Alors, pour mettre fin à la crise sanitaire, "On fait comme en Slovaquie et en République Tchèque, ils ont autorisé l'ivermectine, aujourd'hui : 0 cas", affirmait l'ancien numéro 2 du Rassemblement national.

En réalité, ce chiffre est faux. Ces deux petits pays de 5 millions et 10 millions d'habitants dénombrent actuellement entre 50 et 220 cas par jour. De plus l'épidémie est en train d'y remonter. Concernant l'efficacité de cette molécule, elle n'est absolument pas démontrée par les études scientifiques. Elle n'a aucun effet sur la mortalité, sur la durée d'hospitalisation, sur la durée de la maladie ni même aucun effet sur la réduction de la charge virale dans l'organisme.

Il est vrai que l'Institut Pasteur a livré récemment des résultats montrant une atténuation de certains symptômes, tels que la perte de l'odorat. Toutefois, il faut prendre ces résultats avec des pincettes, les expérimentations visaient des hamsters. On est donc assez loin de l'homme.

Autre élément apporté au dossier, l'exemple du Pérou. Confronté à plusieurs vagues épidémiques, le pays avait autorisé l'ivermectine en mai 2020 pour des formes modérées. Il vient de le retirer de la liste des médicaments recommandés.

Des Réunionnais vaccinés morts de la Covid ?

"À la Réunion la semaine dernière, 14 morts dont 13 vaccinés", avançait également Florian Philippot à l'antenne de RTL. Après vérification, sur les 13 décès recensés la semaine dernière, la très grosse majorité concernait des patients qui n'avaient pas un schéma vaccinal complet.

Quatre patients, âgés entre 76 et 89 ans, avaient en revanche reçu leurs deux injections. Mais ces individus présentaient de très fortes comorbidités.