Passe sanitaire : "Entre 15 et 25% de baisse d'activité", constate un restaurateur

L'extension du passe sanitaire entre en vigueur le lundi 9 août. Il deviendra nécessaire dans les trains, TGV et Intercités, au cinéma, dans les lieux de cultes mais aussi dans les bars et restaurants et ce, même en terrasse.

Brice Sannac est hôtelier et restaurateur à Banyuls-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, depuis plusieurs semaines il teste le passe sanitaire dans son établissement. Invité à l'antenne de RTL, il témoigne de l'impact de cette restriction. "Ça a eu des effets assez négatifs, on est entre 15 et 25% de baisse d'activité dans les restaurants qui expérimentent le passe", a-t-il constaté, "le goût est amer pour les restaurateurs".

Les restaurateurs ne sont d'ailleurs pas les seuls à craindre cette baisse de chiffre d'affaires, tout le secteur de la restauration est en péril. "On va éviter d'embaucher", déplore Brice Sannac, "Il va falloir qu'on monte les manches et qu'on s'y mette nous-mêmes, qu'on mette nos équipes, qu'on réorganise nos entreprises. On n'en est plus à une difficulté près depuis un an et demi".