Coronavirus : l'ivermectine est-elle efficace contre le virus ?

Plus de 3 millions de personnes ont pris rendez-vous pour se faire vacciner depuis le tour de vis d'Emmanuel Macron. Une étude publiée par la DRES, la Direction Statistique des ministères sociaux, conclut que 94 % des personnes testées positives début juillet n'étaient pas vaccinées. Et avec le vaccin, il y a quatre fois moins de risque d'attraper le Covid.

Qu'en est-il des traitements ? Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, vantait ce matin sur RTL les bienfaits de l'ivermectine : "Il a bloqué des soins qui sont enfin reconnus, comme l'ivermectine qui est enfin reconnue alors que je le dis depuis des mois. Ici même vous m'avez critiqué parce que j'ai défendu l'ivermectine. Heureusement que j'ai défendu l'ivermectine, ça a sauvé des milliers de vies".

En réalité l'ivermectine c'est un traitement antiparasitaire utilisé depuis longtemps et qui est bien toléré. On le prescrit pour soigner des infections digestives, et récemment des études cliniques ont été lancées pour évaluer son efficacité contre le coronavirus. L'ivermectine est un peu présentée comme le remède miracle sur les réseaux sociaux, un peu comme l'hydroxychloroquine, et d'autant depuis la publication il y a quelques jours d'une étude de l'institut Pasteur, que nous analyse Bruno Megarbane, Professeur de médecine intensive et réanimation.

L'OMS déconseille la prescription de l'ivermectine contre le Covid

"Récemment, un travail expérimental de qualité, effectué sur le hamster, montrerait une amélioration d'un certain nombre de paramètres cliniques, néanmoins ceci reste des études expérimentales de hamster, ce qui est loin de l'homme. Donc à ce jour, il n'y a aucune évidence pour administrer ce traitement et espérer un quelconque bénéfice sur la Covid-19", assure-t-il.

Ce traitement semble donc efficace sur 18 hamsters dorés. En revanche les études sur l'homme ne sont pas concluantes. D'ailleurs l'OMS déconseille aujourd'hui la prescription de l'ivermectine contre le coronavirus.