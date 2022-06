INVITÉ RTL - Conseil national de la refondation : "C'est de la com'", selon Florian Philippot

INVITÉ RTL - Conseil national de la refondation : "C'est de la com'", selon Florian Philippot

C'est une annonce surprenante faite par Emmanuel Macron durant le week-end : un Conseil national de la refondation avec les "forces politiques, économiques, sociales, associatives" ainsi que des citoyens tirés au sort, pour "atteindre" cinq objectifs qui toucheront notamment au pouvoir d'achat et à l'écologie.

"Les Français en ont marre des réformes qui viennent d'en haut", explique sur RTL Maud Bregeon, porte-parole de LaREM et candidate aux législatives, donc l'objectif est "de réfléchir, de discuter, de concerter davantage", dit-elle.

"On nous refait le coup du grand débat ou de la convention citoyenne pour le climat", estime de son côté Florian Philippot, candidat aux législatives en Moselle, également invité de RTL ce lundi. "Ça n'a servi à rien, tout ce qui a été dit et écrit a été mis dans une belle poubelle".

"Les Français en ont marre, c'est de la com'. Si on veut vraiment impliquer le peuple français, on fait des référendums", dit-il, déplorant l'usage de l'acronyme "CNR", autrefois utilisé pour le Conseil national de la Résistance.

