Le passe sanitaire entre en vigueur dès lundi 9 août. Le Conseil constitutionnel a validé la vaccination obligatoire de certaines professions et l'obligation du passe sanitaire dans les lieux publics. Vous devrez donc présenter une attestation de vaccination, complète, un certificat de rémission de la Covid récente ou un test négatif de moins de 48 heures.

Le premier impact de cette décision se fera ressentir si vous voulez manger au restaurant, boire un verre, un café, même en terrasse, car il vous faudra présenter un passe sanitaire. Il reste d’ailleurs obligatoire dans les lieux culturels et les salles de sports quelle que soit la jauge d’accueil. Ensuite, si vous prenez le train pour de longs trajets. Le passe sanitaire sera contrôlé dès lundi dans le TGV, les Intercités et les trains internationaux. Même chose pour les bus longues distance et dans l’avion.

On pourra aussi vous réclamer un passe sanitaire à l’entrée de certains centres commerciaux mais là ce sera à l’appréciation des préfets selon l’évolution de la pandémie. Enfin dans le cas où vous souhaitez rendre visite à un proche à l’hôpital ou dans un Ehpad, vous devrez là aussi présenter un passe sanitaire. Attention il ne vous sera pas demandé si vous êtes admis aux urgences ou si vous allez chez le médecin.

Nouvelle extension le 30 août

Une seconde étape de cette extension du passe sanitaire est prévue pour le 30 août, elle devrait principalement concerner les salariés. Si vous travaillez dans un établissement qui reçoit du public, vous devrez avoir votre passe sanitaire d’ici le 30 août. Si vous êtes serveur, barman ou que vous travaillez au guichet d’un cinéma, par exemple.

Il vous faudra un schéma vaccinal complet, un test PCR de moins de 48h ou une attestation d’immunité. Sans quoi vous risquez de ne pas pouvoir exercer et votre salaire pourra être suspendu. Ces sanctions pourront s’appliquer aux soignants à partir du 15 septembre. Car ils ont l’obligation d’être vaccinés.

À écouter également dans ce journal

Jeux Olympiques - Grosse déception pour Yohann Diniz, l'athlète de 43 ans a été contraint d'abandonner le 50 kilomètres marche hommes. Il s'agissait de la dernière course de sa carrière.

Football - Lionel Messi à Barcelone, c'est fini. Ce divorce marque un tournant dans la carrière du multiple Ballon d'Or, qui n'a jamais connu d'autre club.

Trafic routier - Attention si vous prenez la route ce week-end, Bison Futé voit rouge partout dans le sens des départs et même noir dans la vallée du Rhône.