Coronavirus : "Il y a déjà les gestes barrières" dans les fermes, rassure la FNSEA

publié le 30/03/2020 à 13:34

150.000 personnes ont répondu à l'appel lancé par le ministère de l'Agriculture et repris par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) pour aller aider les agriculteurs manquant de main d’œuvre. Face à cet engouement, "on est surpris et rassuré", se réjouit Jérôme Volle, président de la commission emploi à la FNSEA.



Alors que le déplacement des ouvriers agricoles en période de confinement inquiète, "dans les entreprises agricoles, il y a déjà les gestes barrières, rassure Jérôme Volle. On essaie d'éviter les rassemblements, de mettre minimum un mètre entre les uns les autres, etc. Certaines entreprises prennent la température. D'autres ont des masques, notamment dans les serres."

"On manque de masques et de gel hydroalcoolique, reconnaît le cadre du principal syndicat agricole français. Mais quand on voit des infirmiers libéraux qui n'ont pas de matériel, on se dit qu'il y a des priorités." L'appel s'adresse d'ailleurs plus particulièrement aux volontaires à proximité d'une exploitation agricole demandeuse.

Dans le respect des gestes barrières donc, les volontaires, qui ont "tout type de profils" auront à effectuer "tout type de tâche : mise en culture, semis, conduit d'engins ou des récoltes comme les asperges ou les endives", explique Jérôme Volle.