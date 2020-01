publié le 08/01/2020 à 10:04

Une serre high-tech pour faire pousser des légumes sans pesticide, c'est désormais possible. La start-up alsacienne MyFood présente sa serre connectée au CES de Las Vegas, le rendez-vous mondial des nouvelles technologies.



Cette serre intelligente fonctionne grâce à des poissons. Vous avez effectivement dans la serre un bassin avec des carpes. Leurs déjections servent d'engrais pour faire pousser les légumes. Les plantes sont arrosées avec l'eau des carpes. Des plantes qui, en échange, filtrent l'eau avec leurs racines et nettoient le bassin. Cela s'appelle l'aquaponie.

Les légumes poussent le long de grandes tours blanches dans des trous. Les racines sont dans une sorte de mousse. C'est une agriculture verticale qui permet de produire pour le même nombre de mètres carrés au sol, huit fois plus que dans un champs. Des panneaux solaires fournissent de l'énergie. Il y a ensuite dans la serre des gentils insectes pour s'attaquer aux parasites, pas besoin de pesticides. Enfin, il y a partout des capteurs et même une camera surveillant en permanence la culture, la température et l'humidité.

La start-up a déjà vendu 200 serres

La start-up a déjà vendu 200 serres qui sont toutes pilotées depuis l'Alsace. Grâce a des capteurs, des agronomes vous préviennent sur votre portable s'il y a un problème et vous disent quoi faire s'il manque de l'eau, si les poissons ont faim ou quand vous devez semer ou récolter.

Il y a différentes tailles de ces serres intelligentes. Avec 24 mètres carrés, vous produisez 400 kilos de légumes par an, c'est assez pour 4 personnes. La serre coûte 5.000 euros, amortie en 3 ans. C'est le budget légumes d'une famille de quatre personnes en 3 ans. De quoi faire pousser des légumes de saison, des tomates, des salades en été et en ce moment des choux et des épinards.