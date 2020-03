Coronavirus et confinement : la vente d'œufs en hausse de 60%, pas de pénurie

publié le 24/03/2020 à 21:08

On a vu la guerre pour les paquets de papier toilette dans les supermarchés. On a vu, aussi, les rayons de pâtes et de riz dévalisés à la veille de l'annonce d'un confinement de la France. Les Français se sont aussi rués sur les œufs : la demande de la part de la grande distribution a connu une hausse de plus de 60% ces deux dernières semaines selon le Comité national pour la promotion de l'œuf (CNPO), rapporte Le Parisien.

Interrogé par le quotidien, Maxime Chaumet, secrétaire général du CNPO qui rassemble tous les professionnels de la filière, rassure : "la croissance des achats d'œufs coquille devrait se stabiliser autour de + 15 à + 20%. Et cette hausse sera compensée par le fait que la consommation en restauration hors domicile s'est arrêtée."

Le Parisien avance trois raisons de cette ruée sur les œufs. Premièrement, c'est une source de protéines animales peu chère par rapport à la viande. De plus, les œufs se conservent 28 jours, contrairement à une pièce de viande. Enfin, ils entrent dans de nombrueses préparations culinaires, alors que de nombreux Français confinés se sont (re)mis à la cuisine.