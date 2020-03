Coronavirus et confinement : 40.000 volontaires pour travailler aux champs

publié le 25/03/2020 à 17:48

Ce mardi 24 mars, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a appelé celles et ceux qui "n'ont plus d'activité", "à rejoindre la grande armée de l'agriculture française", en quête de main-d’œuvre. Ce mercredi 25 mars, la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), Christiane Lambert, a annoncé que plus de 40.000 personnes se sont déjà portées volontaires dans une interview à France info.

"Pour le mois de mars, nous avons besoin de 45.000 personnes, pour le mois d'avril, il faut en rajouter 80.000 et pour le mois de mai, 80.000 en plus, a expliqué la présidente du principal syndicat agricole français. Nous avons fait en sorte qu'ils puissent cumuler le chômage technique et les heures de saisonnier. Cela existe pour les 'contrats vendanges'."

"C'est une priorité de récolter ces produits (arrivés à maturité, ndlr), a rappelé Christiane Lambert. Ce serait un comble que nos producteurs voient les fruits et les légumes espagnols arriver, parce que les Espagnols travaillent mais qu'ils soient obligés de laisser pourrir leurs récoltes dans leurs champs."

Il est possible de s'inscrire sur desbraspourtonassiette.wizi.farm.