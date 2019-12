Mélenchon dénonce les "méthodes de psychopathe" du préfet Lallement

publié le 05/12/2019 à 14:11

Jean-Luc Mélenchon, s'est exprimé sur le maintien de l'ordre orchestré par Didier Lallement, préfet de police de Paris. Le dirigeant de la France Insoumise l'a accusé sur BFMTV de recourir à des "méthodes de psychopathe".

Jean-Luc Mélenchon a appelé les manifestants contre la réforme des retraites à être "très prudents", jugeant que le préfet Lallement "est très dangereux et organise à chaque fois qu'il y a des manifestations des chocs, des brutalités, on frappe tout le monde". Ce jeudi, entre 7.000 et 8.000 policiers et CRS seront mobilisés dans la capitale, c'est autant qu'il y a un an, le 8 décembre 2018, pour les "gilets jaunes", où il y aurait eu 71 blessés à Paris, selon Le Parisien.

L'élu et d'autres députés LFI s'en étaient déjà pris vivement à Didier Lallement, notamment après un rassemblement de "gilets jaunes" ayant occasionné des violences le 16 novembre à Paris. Quelques jours plus tard, le préfet de Police avait lâché à une dame portant un gilet jaune sous son manteau : "Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp." Une remarque déplacée pour un préfet de police, supposé être astreint d'un droit de réserve, compte-tenu de l'article R.434-29 du code de la Sécurité intérieure : "Le policier est tenu à l’obligation de neutralité. Il s’abstient, dans l’exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques."

"Détermination populaire" et "bonhomie" des manifestants

Face à la "détermination populaire" et à "la bonhomie" des manifestants, Jean-Luc Mélenchon déclare : "J'espère que le préfet Lallement ne va pas faire trop de bêtises cet après-midi à Paris, qu'il ne va pas comme d'habitude déployer ses méthodes de psychopathe pour enfermer les gens, les gazer, les bombarder, les matraquer".

Le dirigeant de la France Insoumise s'est dit "très inquiet de voir qu'il a annoncé mille casseurs à Paris, il est capable de les compter mais pas de les arrêter, c'est vraiment un homme extrêmement étrange".