Kendji Girac agressé sur un parking par quatre personnes en Seine-et-Marne

publié le 11/03/2020 à 13:02

Ce mardi 10 mars au soir, le chanteur Kendji Girac avait prévu une soirée bowling entre amis. Dans la nuit, à 3h30 ce mercredi matin, l'artiste a été victime d'un vol avec arme en réunion sur le parking d'un supermarché Auchan à Chelles, en Seine-et-Marne, rapporte le quotidien local La Marne.

Selon des sources policières citées par le journal, Kendji Girac et un de ses amis ont été agressés par quatre personnes armées de bombes lacrymogènes. Ces individus ont été violents à l'encontre des deux hommes, et leur ont volé des objets, notamment une montre, des clefs de voiture et une sacoche.

Les quatre malfrats se sont enfuis avec leur voiture. Le chanteur a déposé plainte au commissariat de Chelles. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Meaux. Elle devra notamment déterminer si le chanteur était expressément visé ou simplement victime d'un concours de circonstances.