publié le 18/03/2020 à 20:33

Pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron a annoncé des mesures inédites. Depuis le mardi 17 mars à midi, "et pour 15 jours minimum, les déplacements seront très fortement réduits. Les regroupements amicaux ou familiaux ne seront plus permis", a-t-il annoncé.



Que cela signifie-t-il dans les faits ? Quels déplacements sont autorisés ? Et pour les entrepreneurs indépendants, qu’est-il prévu ? Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a détaillé au micro d’Alba Ventura les mesures mises en place.

Et pour prendre sa température pour savoir si on est infecté par le virus, quel est le meilleur thermomètre ? Autant de questions auxquelles les journalistes de RTL ont répondu. Plus que jamais, la rédaction de RTL est avec vous pour vous aider à comprendre ce qui est en train de se passer.

Chaque jour, la rédaction de RTL vous accompagne pendant le confinement. Dans Coronavirus : RTL avec vous, nous allons répondre aux nombreuses questions que vous vous posez et vous donner des informations qui peuvent vous servir, vous, votre famille, vos proches. Nous allons vivre ces moments difficiles.