publié le 20/03/2020 à 06:51

"Trop de Français prennent encore le confinement à la légère", selon le chef de l’État qui s’est exprimé, jeudi 19 mars, en marge d’une visite à l’institut Pasteur.

Même constat désabusé de la part du Premier Ministre Édouard Philippe qui déplore l’insouciance, la négligence de ceux qui ne respectent pas les règles alors que la situation, l’a rappelé Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, ne fait qu’empirer : "Nous avons une épidémie qui s’étend et une épidémie qui continue à s’aggraver avec une circulation virale rapide et intense dans de nombreuses zones du territoire national. Et donc nous devons tout faire pour que les mesures barrières individuelles et collectives soient les plus efficaces possibles, donc réduire massivement tous nos contacts."

Jeudi 19 mars, le principal syndicat des internes de médecine a réclamé un confinement total et immédiat, la fin des demi mesures que l’on connaît depuis mardi 17 mars, avec hier encore des gens venus se faire bronzer au soleil. La plupart des plages du littoral vont d’ailleurs être fermées dès aujourd’hui. 135 euros l’amende, on le rappelle, pour ceux qui ne respecteraient pas le confinement. À Paris, des agents municipaux vont eux aussi pouvoir dresser des contraventions.



À écouter également dans ce journal

Politique – Marine Le Pen réclame un couvre-feu alors que de nombreux incidents sont signalés tous les soirs dans plusieurs quartiers sensibles du pays. "Il nuira probablement aux dealers, voleurs, braqueurs et autres racailles qui croient pouvoir continuer leur petit manège en toute impunité".



Gouvernement - Le chef de l’État convoque un nouveau conseil de défense ce vendredi 20 mars et au cours duquel pourraient être décidées de nouvelles mesures encore plus restrictives et la prolongation du confinement. Les autorités sanitaires ont laissé entendre qu’il faudrait sans doute bien plus que 15 jours.

Santé – Une centaine de personnes sont décédées ces dernières 24h, ce qui porte le bilan total à 372 morts. 4.700 personnes sont hospitalisées dont plus d’un millier en réanimation dont la moitié a moins de 60 ans.