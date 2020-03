Coronavirus : la lutte contre les sectes s'inquiète de "discours dangereux"

publié le 20/03/2020 à 15:14

La Miviludes mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, s'inquiète de "discours dangereux" liés à la crise épidémique du coronavirus, qui pourrait entraîner des personnes "vulnérables" ou d'autres "déjà séduites", vers des dérives sectaires.



L'organisme affirme avoir reçu "une trentaine de signalements". Il s'agit de "discours dangereux émanant de charlatans prodiguant de faux remèdes et des conseils dangereux", a expliqué à l'AFP la Miviludes. Mais aussi "de religieux extrémistes et de leaders qui entendent démontrer que la crise sanitaire actuelle, qu'ils avaient prévue, valide leur théorie".

La Midiluves, organisme gouvernemental, reçoit et traite les signalements concernant les phénomènes sectaires qui lui sont transmis, et informe de leur danger. Chaque année, environ 2.500 signalements sont reçus et traités par l'organisme. "La situation exceptionnelle que nous connaissons et l'exploitation habile de la peur ou des angoisses qu'elle suscite, sont propices au développement des rumeurs et des théories complotistes" alerte la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.

La pandémie sert de prétexte pour valider des théories diverses La Miviludes, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.





Et la Miviludes s'inquiète particulièrement pour "les personnes fragiles ou déjà séduites par des propositions de nature potentiellement sectaire" où selon l'organisme, "le risque de déstabilisation et de comportements irrationnels et préjudiciables augmente".

Parmi les discours dangereux, la Miviludes observe ceux développant "le thème de la punition divine et des signes de l'éminence de l'apocalypse développés par des prédicateurs ou des religieux dans toutes les obédiences". L'organisme pointe également du doigt "les explications scientistes et les conseils parfois dangereux" de certains "leaders".

Le plus inquiétant est la grande diffusion de ces vidéos qui totalisent des centaines de milliers de vues. Celles-ci recommandant par exemple, des jus de légumes, le jeûne ou des bains froids pour s'endurcir et résister au virus. La Miviludes avertit : "La pandémie sert de prétexte pour valider des théories diverses", qui sont pour certaines axées sur un pseudo développement personnel.