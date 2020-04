Coronavirus, confinement, courses : 10 questions que l'on se pose au quotidien

publié le 04/04/2020 à 07:25

Mardi 7 avril, cela fera officiellement trois semaines que la France est confinée. Pour limiter la propagation du coronavirus, les Français sont donc obligés de rester chez eux depuis mardi 17 mars, et de limiter au maximum leurs déplacements.

Être confiné chez soi permet ainsi de se protéger et de protéger les autres du virus, et de diminuer drastiquement le nombre de victimes.

Mais cette situation particulière et nouvelle pour la majorité des Français suscite inquiétude et questionnement pour un grand nombre d'entre eux. A-t-on le droit de sortir à deux, et si oui, comment procéder ? Comment faire ses courses tout en restant protégé un maximum ? Pourquoi la connexion internet chez soi est beaucoup plus lente que d'habitude ? RTL.fr a sélectionné dix questions les plus souvent posées et y a répondu.

1. Comment désinfecter les objets du quotidien ?

Si rester chez soi constitue déjà une protection contre le virus, il faut penser à bien nettoyer certains endroits qui peuvent être infectés, surtout si vous êtes plusieurs dans le foyer. À l'aide d'eau de javel, de lingettes, ou de vinaigre blanc, désinfectez les poignées de porte, de frigo, les interrupteurs.

Pour les ordinateurs portables et les smartphones, qui peuvent être des nids à bactérie, utilisez une lingette adaptée ou un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse. Enfin, pour le reste, il est conseillé d'être plus vigilant que d'habitude et de faire le ménage régulièrement.

2. Comment limiter les risques en faisant ses courses ?

Moment d'angoisse pour certains, difficiles de rester confiné des semaines sans faire ses course. Pour réduire les risques d'infection, il est conseillé d'utiliser son propre cabas et non un charriot du supermarché et de ne pas se toucher le visage avec les mains durant toutes ses courses au risque d'avoir touché un produit infecté.

Une fois chez vous, le premier réflexe est d'aller se laver les mains tout de suite, puis de retirer les sur-emballages entourant les produits frais, de se re-laver les mains et de les mettre au frigo. Pour les produits qui ne nécessitent pas de se mettre au frais, il est conseillé de les laisser de côté plusieurs heures, et, pour les légumes, de les laver à l'eau savonneuse, ou encore de les éplucher.

3. Comment faire disparaître le virus du pain ?

Si les emballages peuvent se retirer des produits, ou encore si les fruits et légumes peuvent être lavés à l'eau et au savon pour faire disparaître les risques de contamination, le pain lui ne ne passe pas sous l'eau.



Afin de supprimer tout risque, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de d'alimentation conseille de mettre sa baguette de pain quatre minutes au four à 60 degrés. Cela divise par 10.000 le risque de contamination.

4. Faut-il désinfecter les doudous des enfants ?

Puisque le virus peut rester sur des surfaces inertes, il peut évidemment rester sur les doudous de vos enfants. Le virus peut rester sur les doudous. Pour ne prendre aucun risque, il est conseillé de le désinfecter, ou, plus évident, de le laver.

5. Est-il utile de désinfecter les rues et le mobilier urbain ?

Déjà effectuée dans plusieurs villes de France, notamment à Marseille et à Nice, passer la chaussée et le mobilier urbain au désinfectant apparaît comme un principe de précaution, puisqu'il n'existe pas de données évidentes sur la durée de vie du virus sur des surfaces en plein air. "Nous ne disposons pas d'information sur la survie du virus sur un support telle qu'une chaussée", a ainsi déclaré l'Agence régionale de santé d'Île-de-France.

6. Que peut-on envoyer et recevoir par La Poste ?

Face au confinement, La Poste s'est adaptée, et l'envoi de courrier et de colis est affecté. Ainsi, les courriers simples ou suivis ainsi que les Colissimo sans signature seront déposés comme d'habitude dans les boîtes aux lettres. Pour les lettres recommandées, le facteur vous demandera votre autorisation par SMS à les déposer dans votre boîte aux lettres, idem pour les colis nécessitant une signature.



Enfin, pour l'envoi de courrier, La Poste invite ses clients à privilégier les boîtes de rues plutôt que de se déplacer dans les bureaux de poste.

7. Faut-il recopier tous les motifs de sortie sur l'attestation ?

Si vous n'avez pas d'imprimante, vous devez recopier l'attestation de sortie à la main. Mais vous n'êtes pas obligé de recopier tous les motifs de déplacement. Seuls les points les plus importants doivent figurer, ainsi que les mentions légales et votre identité.

8. Peut-on présenter une attestation pour deux ?

Non, l'attestation de sortie est strictement nominative et personnelle. Si vous êtes autorisé à sortir à deux, seulement avec la personne avec laquelle vous êtes confiné, il faut donc que chacun remplisse au préalable une attestation de déplacement. "L’attestation dérogatoire de déplacement est nominative. Chacun doit remplir une attestation différente, en indiquant le motif et la date et l'heure de sortie. Chacun doit disposer également de son titre d’identité", rappelle le gouvernement sur son site.

9. Comment booster votre connexion internet ?

Le confinement général de la population peut entraîner l'engorgement d'internet et causer des ralentissements sur votre connexion (Wi-Fi, 4G ou ethernet). Pour éviter que son internet rame, il est conseillé de placer votre box dans un endroit central de votre domicile, et idéalement en hauteur. Pour ceux qui télétravaillent, il est également conseillé d'utiliser un câble ethernet. Enfin, pour les autres, pensez à télécharger vos contenus la nuit pour éviter des ralentissements durant la journée, les plateformes de streaming consommant beaucoup de bande passante.

10. Peut-on changer de lieu de confinement pendant les vacances ?

Alors que les vacances de printemps approchent pour l'Île-de-France et l'Occitanie, le gouvernement tient à rappeler que le confinement prime et les voyages ne sont donc pas autorisés. Pour éviter la propagation du virus, voyager est tout simplement interdit. Le ministre a d’ailleurs promis de renforcer les contrôles sur les routes, dans les aéroports et dans les gares. On ne change pas son lieu de confinement, c’est la règle.