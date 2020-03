Coronavirus : comment faire disparaître le virus du pain ?

publié le 27/03/2020 à 21:12

On sait que le Covid-19 peut rester actif plusieurs heures sur des surfaces inertes. Si les emballages peuvent se retirer des produits, ou encore si les fruits et légumes peuvent être lavés à l'eau et au savon pour faire disparaître les risques de contamination, le pain lui ne ne passe pas sous l'eau.

Si il n'y a pas de risques de contamination à consommer un aliment tel que le pain, le risque se trouve dans le contact. Par exemple entre vos mains et la porte de la boulangerie qui est peut-être contaminée, ou entre vos mains et les pièces de monnaie qui sont peut-être elles aussi contaminées, puis entre vos mains et la baguette, qu'après vous mangerez, etc.

Alors afin de supprimer tout risque, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses), a fait part d'une solution infaillible : mettre sa baguette de pain 4 minutes au four, à 63 degrés. Cela permet de diviser par 10.000 le risque de contamination, de quoi être tranquille.