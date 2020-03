Confinement : comment booster votre connexion internet ?

publié le 25/03/2020 à 07:11

Votre connexion internet rame ? C'est malheureusement normal. Le confinement général de la population peut entraîner l'engorgement d'internet et causer des ralentissements sur votre connexion (Wi-Fi, 4G ou ethernet). Et cela peut vite devenir agaçant, notamment pour les Français qui doivent télé-travailler. Comment faire alors ?

Comme le rappelle nos confrères de BFMTV et LCI, il faut déjà placer correctement votre box internet pour obtenir le meilleur signal Wi-Fi possible : dans un endroit central de votre domicile, de préférence en hauteur. Si les problèmes persistent, il est toujours possible d'utiliser un câble ethernet. Cela devrait booster (un peu) le débit de votre connexion.

Mais la connexion WiFi ou ethernet n'est pas toujours le choix le plus efficace. En effet, une majorité de Français (19 millions) disposent d'une connexion ADSL, solution plus lente que la fibre optique, utilisée par 10 millions de personnes dans l'hexagone.

Utiliser votre smartphone comme modem

Si votre connexion fonctionne donc au ralenti, tentez d'utiliser le réseau 4G. Tous les smartphones compatibles à la 4G peuvent servir de modem. ll suffit d'aller dans les réglages de votre téléphone et de passer en mode "partage de connexion". Autre alternative : acheter une box 4G auprès d'un opérateur télécom.

Dernier conseil : les plateformes de streaming, telles que Netflix ou OCS, consomment beaucoup de bande passante et limitent la qualité de votre connexion. Pensez à télécharger vos contenus (films, documentaires, etc) la nuit pour éviter des ralentissements la journée.