publié le 28/03/2020 à 07:01

Ce samedi 28 mars signe le onzième jour de confinement pour la France Les sorties sont devenues rares voir quasi-inexistantes, mais un déplacement essentiel persiste : le ravitaillement de courses au supermarché. Ce moment est devenu pour certains un sujet d'angoisse, on croise d'autres chariots, on tousse, on touche des poignets de caddies ou un paquet de lessive. Quelques précautions permettent d'aborder plus sereinement la sortie au supermarché.

1. Tout d'abord, il est préférable de partir faire ses courses avec son propre sac, charriot ou cabas, plutôt que d'emprunter un panier ou un caddie au supermarché. Ceux-ci ayant pu être préalablement touchés par une personne infectée, autant être vigilant. Le risque de contamination existe, il n'est pas immense, mais il n'est pas nul, alors il vaut mieux prendre ses précautions.

2. Deuxièmement, lors de vos achats contrôlez-vous et ne vous touchez surtout pas le visage avec vos mains, au cas où vous auriez touché un produit contaminé. Cela peut sembler anodin mais quand l'on sait qu'on se touche le visage au moins une fois par minute il est important d'être prudent.

Le virus a une durée de vie de 3 à 4 heures sur les surfaces inertes

3. Une fois chez vous, le premier réflexe à avoir est bien évidemment d'aller se laver les mains. Ensuite, ôtez tous les sur-emballages, cartons ou plastiques, qui entourent vos produits frais, comme les yaourts, et jetez-les (les emballages, pas les yaourts). Retournez vous lavez les mains et mettez vos produits frais au frigo. Pour les autres courses qui ne sont pas périssables, laissez-les dans un coin pendant quelques heures avant de les ranger. Le virus a une durée de vie limitée à trois ou quatre heures sur des surfaces inertes, après ce délai vous pouvez ranger vos courses.

4. En ce qui concerne les fruits et les légumes frais, lavez-les à l'eau et au savon mais n'utilisez pas de détergents ni d'eau de javel. Sachez que tout risque disparait lorsque vous pelez ou faites cuire vos fruits et légumes.

5. Quant au pain vous n'allez bien évidement pas le passer sous l'eau. L'Agence de sécurité sanitaire (Anses) conseille de le mettre 4 minutes au four à 63 degrés. Cela divise par 10.000 le risque de contamination, de quoi être tranquille.